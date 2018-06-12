Построенная к ЧМ-2018 станция метро открылась в Нижнем Новгороде

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - 15-я станция метро - "Стрелка", расположенная вблизи построенного к ЧМ-2018 стадиона в Нижнем Новгороде, во вторник начала работу.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, продление линии нижегородского метрополитена от станции "Московская" до станции "Стрелка" началось весной 2015 года.

По последней информации, общая стоимость строительства "Стрелки" и тоннелей к ней составляет 11,7 млрд рублей. Окончательная стоимость будет позднее уточнена, поскольку выделялись дополнительные средства для завершения работ.

Расчетный пассажиропоток станции "Стрелка" составит во время проведения чемпионата мира по футболу 25-30 тыс. пассажиров в сутки, после проведения Мундиаля - 8-12 тыс. пассажиров в сутки.