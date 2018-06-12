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Большой десантный корабль "Иван Грен" войдет в состав ВМФ до конца июня

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) "Иван Грен" войдет в состав Военно-морского флота (ВМФ) России до конца июня текущего года, сообщает во вторник Минобороны.

"Морская часть госиспытаний корабля завершена. Во время выходов в море и межбазовых переходов корабль показал хорошие мореходные качества и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения. Итогом испытаний стало подтверждение полного соответствия его тактико-технических характеристик спецификационным данным технического проекта", - отмечается в пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс".

БДК "Иван Грен" - головной корабль проекта 11711, разработанного в ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Он построен по заказу Минобороны России на заводе "Янтарь".

Как сообщалось, в мае этого года завод "Янтарь" спустил на воду строящийся БДК "Петр Моргунов". Он должен быть передан флоту в 2018 году.

ПСЗ "Янтарь" ведет строительство двух БДК проекта 11711. Это "Иван Грен" и "Петр Моргунов".

БДК "Петр Моргунов" будет вторым и последним кораблем данного проекта. ВМФ России принял решение отказаться от них в пользу кораблей большего водоизмещения.

БДК проекта 11711 является развитием больших десантных кораблей проекта 1171, хорошо зарекомендовавших себя за десятилетия службы в советском, а позже и в российском флоте. При этом большая часть конструкции претерпела серьезные изменения.

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Теги: ВМФ, Минобороны, Иван Грен
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