Роспотребнадзор установил источники инфекции в лагере в Свердловской области

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники Роспотребнадзора завершили эпидемиологическое расследование в лагере "Сосновый" в Свердловской области, откуда дети попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

"Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки", - говорится в сообщении.

Также специалисты выявили многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока. Столовая и кухонная посуда обрабатывалась неправильно, был нарушен дезинфекционный режим, работники нарушали правила личной гигиены. Кроме того, фактическое меню не соответствовало примерному.

Отмечается, что после устранения нарушений и проведения лабораторных исследований работа лагеря будет возобновлена под особым контролем управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщалось, по данным СКР были госпитализированы 64 ребенка и двое вожатых лагеря "Сосновый бор" в Кушвинском городском округ. В прокуратуре сообщили о 62 заболевших детях и двух вожатых. Все пострадавшие были доставлены в больницу.

У всех детей схожие симптомы: боль в животе, рвота, недомогание. Возбуждено уголовное дело по ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). Работа лагеря была приостановлена до выяснения причин случившегося.