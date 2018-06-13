Врио главы Якутии сократил свыше 170 чиновников

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Указом врио главы Якутии Айсена Николаева сокращено 174 сотрудника органов исполнительной власти (7,8% от общего количества), а также упразднено пять органов исполнительной власти, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

"Указ подготовлен в связи с необходимостью совершенствования структуры исполнительных органов государственной власти республики, уточнения их функций и полномочий", - отмечается в сообщении.

Упразднению подверглись министерство по развитию институтов гражданского общества Якутии, государственный комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, управление по государственному регулированию алкогольного рынка, управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Департамент по лесным отношениям был присоединен к министерству охраны природы, которое было преобразовано в министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

Кроме того, были преобразованы еще три министерства и один департамент.