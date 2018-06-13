Один из пассажиров столкнувшегося с баржей катамарана выписан из больницы Волгограда

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Один из троих госпитализированных пассажиров частного катамарана, который столкнулся с баржей на Волге в Волгограде, написал отказ от лечения, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном комитете здравоохранения в среду.

"Мужчина написал отказ от госпитализации, чтобы попасть на похороны своих знакомых, которые погибли в результате происшествия на воде. Он выписан. Пациенту была оказана вся необходимая помощь. Но, возможно, после вернется в больницу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в больнице остаются еще две пострадавших женщины.

Похороны погибших в результате ЧП пассажиров катамарана пройдут в среду.

Как сообщалось, 11 человек погибли, пятеро были спасены в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде поздно вечером 11 июня. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта, повлекшем по неосторожности гибель двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Затонувшим катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. В крови у капитана судна обнаружен алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения. По делу задержан владелец лодочной станции, который, по версии следствия, допустил выход катамарана в акваторию Волги.