Три случая лихорадки Денге зарегистрированы в Приамурье

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Лихорадка Денге выявлена у трех жительниц Амурской области, вернувшихся из Таиланда, сообщила агентству "Интерфакс" начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ольга Короткоручко.

"От человека к человеку лихорадка не передается, источник инфекции - комары. Заболевшие проживали в одной гостинице на острове Пхукет. Все трое - женщины средних лет. Они вовремя обратились за медицинской помощью, не стали заниматься самолечением. Лабораторно диагноз подтвержден", - сообщила собеседница агентства.

Женщины проходят лечение в одном из стационаров, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Как сообщалось, в Таиланде наблюдается вспышка лихорадки Денге. Случаи заболевания отмечены на Пхукете, а также в провинциях Самут-Сакхот, Пханг-Нга, Накхон-Сри-Тхамарат и Краби. В апреле на Пхукете из-за лихорадки Денге умер российский турист Герасим Григорьев.

Лихорадка Денге - вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Исход лечения при классической форме лихорадки - благоприятный, а при геморрагической форме смертность составляет около 50%.

Лихорадка распространена в тропических и субтропических районах, встречается в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, Африки, бассейна Карибского моря.