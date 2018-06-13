Глава парламента КНДР прибыл в Москву

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам прибыл в Москву вечером 12 июня, сообщил в среду "Интерфаксу" источник, близкий к организации визита.

"Основным мероприятием в рамках его визита станет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу", - сказал источник.

Ожидается, что визит завершится 15 июня, отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Ким Ен Нам примет участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу, а также в ряде других важных мероприятий.