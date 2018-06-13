В России

Новый рекорд трафика установлен на Крымском мосту

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Новый рекорд интенсивности движения по мосту через Керченский пролив, открытому почти месяц назад, установлен в минувшие выходные дни.

"В воскресенье, 10 июня, трафик превысил 25 тысяч автомобилей в обе стороны (предыдущий рекорд в 23 тысячи транспортных средств был зафиксирован 20 мая)", - сообщила пресс-служба заказчика проекта - ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора в среду.

За три выходных дня, 10-12 июня, по мосту проехали почти 72 тысячи машин, мотоциклов и автобусов. Трафик в Крым несколько выше, чем в Краснодарский край: 38,4 тысячи против 33 тысяч.

С начала лета через мост проехали 186 тысяч транспортных средств: 103 тысячи - в сторону Крыма, более 83 тысяч - в сторону Тамани.

Крымский мост, протяженность которого составила 19 километров, стал самым длинным в России и соединил полуостров Крым с материковой частью страны. Движение легковых машин и общественного транспорта по нему открыто 16 мая, грузовики пустят в октябре текущего года, поезда - в декабре 2019 года.

Дорога по мосту - участок федеральной трассы А-290, имеет четыре полосы движения. Ее пропускная способность составляет 40 тысяч автомобилей в сутки.

Стоимость объекта, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет более 227 млрд рублей.

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Теги: Крымский мост
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