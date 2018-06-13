Полиция Коми стала отпугивать забредающих к людям медведей "мигалками"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Полицейские Печоры (Коми) на автомобилях отпугивают забредших в город медведей.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, жители Печорского района стали сообщать о медведях, увиденных ими в населенных пунктах, еще в мае.

2 июня жители печорского поселка Восточный сообщили в полицию, что животное забрело на детскую площадку. Сотрудники правоохранительных органов на патрульной машине с включенными звуковыми сигналами отогнали медведя в лес. А 11 июня они таким же способом выпроводили дикого зверя, который пришел в центр Печоры.

"Ежедневно места возможного появления диких животных патрулируют несколько нарядов полиции. Для этого специально скорректированы маршруты сотрудников патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении.

Администрация Печорского района призвала людей не кормить диких животных и не оставлять им еду в местах, где их увидели. "В случае встречи с медведем не следует вступать с ним в контакт, кормить или фотографировать его. Не надо стоять на пути у животного, делать резких движений и действий, которые могут вызвать агрессию. Об увиденном медведе необходимо сразу сообщить в полицию", - предупреждают чиновники.

Эксперты считают, что такое поведение зверей, которые приходят из леса, скорее всего, обусловлено холодной весной. Медведям приходится искать пищу на свалках, кладбищах и вдоль дорог.