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Глава Крыма попросил закрепить за регионом ВИНК для работы с трейдерами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе селекторного совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака по ситуации на рынке нефтепродуктов попросил закрепить за регионом вертикально интегрированную компанию, которая могла бы работать с крымскими трейдерами.

"В Крыму, как вы Дмитрий Николаевич, знаете, вертикально интегрированные компании отсутствуют, в принципе их нет - у нас только местные трейдеры. Керченская паромная переправа пока принимает грузовой транспорт, по мосту грузотранспорт пока не пошел. Поэтому у нас объективно дополнительная стоимость возникает в связи с работой Керченской паромной переправы. При этом последние две недели у нас была задержка из-за ремонта аппарели, три дня назад отремонтировали. Сейчас поставки топлива сорганизовались, в общем ситуация стабилизировалась. Последние три дня роста цен нет, ситуация замедлилась, стабилизировалась. Однако мы просим все-таки закрепить за Крымом какую-то вертикально интегрированную компанию, которая могла бы работать напрямую с крымскими трейдерами, минуя биржу", - сказал Аксенов.

Козак, комментируя это предложение, отметил, что идея пока вызывает сомнения. Вице-премьер обещал проработать с компаниями альтернативные меры. "Пока это предложение вызывает сомнения. Мы сегодня будем прорабатывать с крупными нефтяными компаниями, посмотрим, что здесь можно дополнительно сделать. Вполне возможно, что это аварийная ситуация, временный ремонт Керченской переправы повлиял, вызвал дефицит и повышение цен. Потому что в Крыму работают исключительно независимые АЗС, которые не интегрированы в крупные нефтяные компании", - сказал он.

Аксенов также попросил Козака разрешить проводить внеплановые проверки топливных трейдеров, в том числе и по качеству топлива, по решению исполнительных органов власти Крыма. "Чтобы мы разбирались в деталях по каждому нефтетрейдеру. Потому что сейчас все делается через правоохранительные органы, через прокуратуру - процесс достаточно затяжной. Можно было бы эту процедуру упросить, хотя бы, по крайней мере, на этот период",- сказал Аксенов.

Также глава республики попросил проработать совместно с РЖД вопрос введения понижающего коэффициента для грузов, ввозимых в Крым. "Я сделал обращение, и переговорил с Олегом Валентиновичем Белозеровым, в адрес РЖД в части введения для грузов, которые поступают в республику Крым, понижающего коэффициента - там есть такая практика - в размере 0,5. Олег Валентинович предварительно сказал - проработаем, я в конце мая такое письмо в РЖД написал. Но пока на сегодняшний день видим, что ситуация стабилизировалась, однако есть и цены до 50 рублей на 95-й бензин. С местным ФАС все отработано, возможности ФАС по влиянию на цены исчерпаны", - добавил Аксенов.

Замглавы ФАС Анатолий Голомолзин в ходе селекторного совещания отметил: "Мы провели ряд совещаний, где обсуждали эти вопросы (ситуация с рынком топлива в Крыму - ИФ). По текущей ситуации возбужденных дел нет. Но есть ряд влияющих факторов: с открытием моста грузоперевозки, в том числе и по топливу, не пошли по мосту, поэтому логистика старая. Мы договорились, что есть необходимость скорректировать тарифную политику РЖД. Кроме того, чтобы предоставлять скидки и в рамках железной дороги крымской, а также в рамках РЖД, чтобы на одинаковые расстояния по другим районам РФ, включая Крым, чтобы тариф применялся одинаково. Поэтому еще есть одно предложение: уточнить тарифную ситуацию, сделать ее такой же, как недавно сделали по Якутии. Тогда ситуация с логистикой может существенно улучшиться. Вопрос прорабатывается Минтрансом и РЖД".

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Теги: Крым, Сергей Аксенов
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