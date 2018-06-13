Сироты во Владивостоке объявили голодовку, добиваясь предоставления жилья

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Шестеро жительниц Приморья установили палатку на центральной площади Владивостока и объявили голодовку, добиваясь предоставления жилья, положенного им по закону как детям-сиротам, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс" с места события.

"Нам негде жить, мы будем голодать, пока не будет решен наш вопрос. Мы не готовы ждать", - сказала журналистам одна из участниц акции.

Другая участница протеста Анастасия Черная рассказала, что жилье сиротам предоставляется очень долго. "Я была 509-я в очереди на жилье, за три года продвинулась на 80 человек. Такими темпами я никогда не получу квартиру", - сказала Черная.

Участники голодовки также сообщили, что отказались от наблюдения медиков.

Представители региональных властей предложили им пройти в здание администрации Приморья и обсудить ситуацию с вице-губернатором, поскольку врио главы края Андрей Тарасенко находится с рабочей поездкой в Китае. Однако участники голодовки отказались от этого приглашения.

В свою очередь представитель администрации Приморья сообщил агентству "Интерфакс", что вопрос, связанный с обеспечением жильем детей-сирот, в Приморье находится на контроле у Тарасенко.

По данным властей региона, сейчас в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 млрд рублей.

"В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей-сирот. В среднем половина объявленных аукционов признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок", - пояснил представитель администрации.

По сообщению властей, до конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для таких льготников. Также в планах на ближайшие годы - возведение 12 жилых домов для детей из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.