В Госдуму внесен законопроект, призванный снизить число фиктивных браков с иностранцами

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, согласно которому иностранец сможет получить разрешение на временное проживание в РФ без учета утвержденной квоты только там, где проживает его супруг, сообщает сайт кабмина.

В справке к документу отмечается, что законопроект коснется иностранных граждан, имеющих родителей и детей - граждан РФ.

Документ нацелен на снижение количества случаев злоупотребления иностранными гражданами правом получения разрешения на временное проживание в России без учета утвержденной правительством России квоты. Также документ призван уменьшить количество фиктивных браков.

"Ограничения, связанные с запретом по собственному желанию изменять место своего проживания в пределах либо вне пределов субъекта Федерации, на территории которого иностранному гражданину выдано разрешение на временное проживание, предлагается не распространять на временно проживающих в России иностранных граждан, получивших статус участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, или в связи с переездом этого иностранного гражданина к новому месту жительства российского гражданина, являющегося его супругом, родителем, ребенком", - говорится в справке.