Пассажиры затонувшего в Волгограде катамарана грузились на судно с алкоголем

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пассажиры катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, при посадке не выглядели нетрезвыми, но несли с собой алкоголь. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" в среду представитель лодочной станции ООО "Пристань" Евгений Беляков.

"По словам технического персонала и охранника лодочной станции, никаких признаков опьянения у капитана катамарана Дмитрия Хахалева не было. На судно они зашли днем. В компании было много женщин. С собой они несли еду и напитки, но ничто не выдавало, что они были уже нетрезвыми", - сказал Беляков.

Он отметил, что с момента выхода катамарана в акваторию Волги до происшествия прошло много времени и компания могла употребить алкоголь уже на воде.

"Мы теперь уже знаем, что на катамаране отмечали День рождения одного из пассажиров. Скорее всего, алкоголь употреблялся именно на судне", - отметил Беляков.

Он подчеркнул, что на станции нет системы освидетельствования, поскольку ее наличие не предусмотрено законом.

"Нужно понимать, что основная функция нашей станции - это надлежащее хранение судов. Мы против того, чтобы назначали виновного. Мы за то, чтобы следствие разобралось и не делало никаких резких выводов. Причинно-следственную связь еще нужно установить, слишком мало времени прошло", - добавил собеседник агентства.

Как сообщалось, владельца лодочной станции ООО "Пристань" задержали по уголовному делу о нарушении безопасности движения водного транспорта, что повлекло гибель 11 человек. Люди погибли в результате столкновения катамарана с баржей на Волге в Волгограде поздно вечером 11 июня. Еще пять человек были спасены, трое из них госпитализированы.

По факту происшествия Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Установлено, что катамараном управлял бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. Эксперты установили, что в крови капитана судна находился алкоголь в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения.

В 2009 году суд Калачевского района Волгоградской области приговорил экс-главу районной администрации Хахалева к четырем годам колонии общего режима. По данным следствия, в ночь на 2 мая 2008 года чиновник избил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем, на турбазе "Усадьба" в том же районе из хулиганских побуждений нанес побои и избил оружием мужчину, произвел не менее трех выстрелов из карабина "Сайга-МК" в находящихся там людей.