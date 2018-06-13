Гендиректор "Калашникова" Криворучко назначен замминистра обороны РФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Криворучко заместителем министра обороны.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В июне А.Криворучко покинул руководящие должности в ряде бизнес-структур, в частности, пост генерального директора концерна "Калашников", руководителя ООО "ТКХ-Инвест" и генерального директора ООО "Аэроэкспресс". На долю Криворучко в контролирующем "Калашников" ООО "ТКХ-Инвест" был назначен доверительный управляющий.

17 мая газета "Коммерсант" сообщила, что Криворучко может быть назначен заместителем министра обороны РФ, курирующим закупку вооружений. Юрий Борисов, который в Минобороны курировал гособоронзаказ, стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина.

Биография Алексея Криворучко

Криворучко родился 17 июля 1975 года в Ставрополе. Первое высшее образование получил в Институте управления, экономики, права и информатики, по специальности "Юриспруденция", второе высшее - в Российской академии государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное управление".

В период с 1999 по 2001 годы - заместитель генерального директора, затем генеральный директор ОАО "Ростовский завод гражданской авиации №412". В 2004-2005 годах - советник заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению в ОАО "Аэрофлот-Российские авиалинии". 2006 год - главный эксперт, консультант департамента региональных и офсетных программ в ФГУП "Рособоронэкспорт". 2006-2009 годы - заместитель генерального директора по сбыту и техническому обслуживанию, исполнительный директор по продажам, вице-президент по продажам и маркетингу, старший вице-президент по продажам и маркетингу в ОАО "АвтоВАЗ".

С 2010 по 2018 годы - генеральный директор ООО "Аэроэкспресс". С 2014 года - генеральный директор АО "Концерн "Калашников".

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.