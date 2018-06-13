Аксенов объяснил отключение света в Крыму скачками напряжения на подстанции "Тамань"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Крымский полуостров остался в среду без электричества из-за скачков напряжения на подстанции "Тамань" (Краснодарский край), сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На подстанции "Тамань" из-за скачков напряжения сработала противоаварийная автоматика и отключение линий. Весь Крым остался без света. В течение трех часов энергоснабжение будет восстановлено", - написал Аксенов в своем твиттере.

Власти Севастополя подтверждают, что этот город федерального значения также остался без света. "Уже известно, что отключение электроэнергии произошло за пределами Севастополя", - говорится в пресс-релизе.

По информации управления обеспечения мероприятий гражданской защиты, в городе запускаются резервные источники питания, обеспечивающие электроснабжение. Медицинские учреждения города работают в штатном режиме. Резервные источники питания запускает и Водоканал. Коммунальные службы работают по графику.

Ранее в среду сообщалось, что территория республики Крым и Севастополя отключена от энергоснабжения. До этого речь шла об отключении электричества и частично мобильной связи в Симферополе.

В Минэнерго РФ заявили, что отключенные от электроэнергии потребители начали постепенно получать свет.