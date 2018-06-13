В Крыму начали подавать электричество

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Отключенные от электроэнергии в среду крымские потребители начали постепенно получать свет. Об этом сообщило Минэнерго РФ журналистам.

"Постепенно везде (электроснабжение - ИФ) восстанавливается", - сказала представитель ведомства.

По данным министерства энергетики РФ, отключение электричества в Крыму произошло в результате срабатывания автоматики на подстанции 500 кВ "Тамань" (Краснодарский край).

"В настоящее время аварийный участок выведен из работы. Поставлен под напряжение автотрансформатор 1, введены в работу четыре кабельно-воздушные линии 220 кВ Крымского энергомоста. Идет набор нагрузки. В настоящее время переток составляет 241 МВт. В ближайшее время электроснабжение будет полностью восстановлено", - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее пресс-служба севастопольского правительства сообщила, что Крым и Севастополь были отключены от энергоснабжения. До этого сообщалось, что отключение электричества и частично мобильной связи произошло днем в Симферополе.