Ростуризм уточнил порядок выплаты компенсаций клиентам "Радуги Травел Центра"

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм уточнил порядок выплаты страховщиком компенсаций клиентам закрывшегося туроператора "Радуга Травел Центр", сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Туроператор "Радуга Травел Центр" 10 июня заявил о прекращении с 11 июня 2018 г. туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. Ответственность компании застрахована в СК "Орбита" на сумму 50 млн рублей, срок действия договора - с 6 июня 2018 года по 5 июня 2019 года.

"Основанием для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора является факт причинения туристу и (или) иному заказчику реального ущерба по причине неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. При этом датой страхового случая считается день, когда туроператор публично заявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности исполнения туроператором всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта", - уточнили в Ростуризме.

Как напомнили в ведомстве, турист (его законный представитель) или иной заказчик вправе предъявить непосредственно страховщику ООО СК "Орбита" письменное требование о выплате страхового возмещения с приложением всех необходимых документов. При этом СК обязана удовлетворить требование туриста и (или) иного заказчика о выплате страхового возмещения в срок не более тридцати дней.

"В случаях, если с требованиями о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора к страховщику обратились одновременно более одного туриста и (или) иного заказчика и общая сумма денежных средств, подлежащих выплате, превышает 50 млн рублей, удовлетворение таких требований осуществляется пропорционально суммам денежных средств, указанным в требованиях, к размеру финансового обеспечения ответственности туроператора (50 млн рублей)", - говорится в сообщении Ростуризма.

Кроме того, как напомнили в службе, туристы могут через суд потребовать выплаты им туроператором компенсации морального ущерба.