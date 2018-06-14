Из лагеря в Кузбассе из-за проблем с водой вывезли больше 150 детей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Междуреченский городской суд (Кемеровская область) на 30 суток приостановил работу детского лагеря "Звездочка" из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем из учреждения были вывезены дети, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областного Роспотребнадзора в четверг.

"Всего в учреждении находились 152 ребенка, 15 из которых были направлены в соседний лагерь, остальных забрали домой родители. Родителям разъясняются права на возмещение ущерба, морального вреда и других убытков", - сказал собеседник агентства.

Причиной приостановки лагеря и вывоза детей стала аварийная ситуация в работе водоснабжения, в том числе подача воды осуществлялась без проверки показателей гигиенических требований.