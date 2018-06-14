В Красноярском крае решили не тушить некоторые лесные пожары в целях экономии

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники диспетчерской службы Красноярского края с помощью системы космического мониторинга контролируют 13 масштабных лесных пожаров, действующих на общей площади 4,8 тыс. га, сообщает пресс-служба краевого министерства лесного хозяйства.

"Пожары действуют на удаленном расстоянии от населенных пунктов в Эвенкийском и Енисейском районах. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в большинстве случаев причиной возгораний в лесах стали грозы.