Рудник УГМК на Алтае приостановил взрывные работы после гибели шахтера

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Сибирь-Полиметаллы" (Алтайский край, входит в "УГМК-Холдинг") приостановило взрывные работы на Корбалихинском руднике после гибели шахтера в одном из забоев. Об этом сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Александр Тишелович.

"Взрывные работы на руднике сейчас не ведутся, идет крепление горных выработок. Также организована внеплановая проверка по всем 27 забоям рудника на предмет качества крепления горной породы", - сказал он.

Кроме того, забой, где вечером 13 июня произошел несчастный случай и под завалом погиб горняк, обследует комиссия Ростехнадзора. "Пока не завершится проверка Ростехнадзора и наша внутренняя проверка, работы не будут возобновлены", - уточнил Тишелович.

По его словам, надзорный орган должен завершить обследование забоя в течение 15 дней.

Во время обрушения горной породы в забое находилось два человека. Второй получил ушибы.

"Сибирь-Полиметаллы" примет участие в организации похорон шахтера и будет поддерживать его семью. У погибшего осталась жена и дочь 2013 года рождения.

ОАО "Сибирь-Полиметаллы" создано по инициативе администрации Алтайского края в 1999 году с целью возрождения добычи полиметаллов в регионе. В 2004 году УГМК приобрела весь комплекс объектов незавершенного строительства на промплощадке Рубцовского рудника и начала их восстановление.

В настоящее время "Сибирь-Полиметаллы" ведет добычу полиметаллических руд на месторождениях Зареченское (запасы 1,5 млн тонн) и Степное (около 5 млн тонн). Обогащение ведется на Рубцовской фабрике. После завершения реконструкции на ее мощностях планируется перерабатывать и руду Корбалихинского месторождения (запасы оцениваются в 26 млн тонн). Также компания владеет лицензией на Таловское месторождение (3,6 млн тонн), но разработка его пока не ведется.