Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток административного ареста, который был наложен на него за нарушение установленного порядка организации протестной акции в центре столицы 5 мая. Об этом сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

Сторонники Навального призывали людей выйти на акцию в центре столицы 5 мая, хотя мероприятие не было согласовано с властями: столичная мэрия предложила оппозиционерам другие маршруты в различных районах Москвы в связи с подготовкой центра города к параду Победы и другим праздничным мероприятиям. Предложенные варианты организаторы акции отклонили, а в мэрии заявили, что попытки вывести людей в центр города будут пресекаться в соответствии с законом.

По официальным данным, в московской акции приняли участие 1,5 тыс. человек. На Пушкинской площади был задержан и организатор митинга Навальный.

Тверской суд 15 мая признал оппозиционера виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, назначив ему наказание в виде административного ареста сроком на 30 и 15 суток соответственно.