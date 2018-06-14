Двое задержанных во Владивостоке оппозиционеров арестованы

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Суд за неповиновение сотрудникам полиции арестовал координатора штаба оппозиционера Алексея Навального во Владивостоке Владимира Дубовского и активиста "Открытой России" Андрея Яроцкого, задержанных во вторник на конференции движения в Приморье.

Фрунзенский районный суд Владивостока в четверг признал их виновным в неповиновении сотруднику полиции (ст.19.3 КоАП) и назначил Дубовскому административный арест сроком на 14 суток, Яроцкому - на 15 суток, сообщил агентству "Интерфакс" активист движения Дмитрий Гультяев. По его словам, Дубовский объявил голодовку.

Ранее сообщалось, что во вторник сотрудники полиции задержали председателя "Открытой России" Андрея Пивоварова и четверых активистов на открытии регионального отделения движения во Владивостоке. Как сообщил Пивоваров "Интерфаксу", задержания проводились с применением силы, несколько активистов получили сильные ушибы и травмы. Причиной задержаний сотрудники полиции называли поступившую информацию о возможном правонарушении. Задержанные активисты направили в ЕСПЧ жалобы на действия полиции.

Накануне суд во Владивостоке оштрафовал Пивоварова на тысячу рублей, пресс-секретаря движения Наталью Грязневич и активиста приморского отделения "Открытой России" Марину Зинченко - на 600 рублей за неповиновение сотрудникам полиции.