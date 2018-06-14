Сироты во Владивостоке согласились на временное жилье и прекратили голодовку

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Сироты, разбившие в минувшую среду палаточный лагерь на центральной площади Владивостока и объявившие голодовку, требуя положенные им по закону квартиры, прекратили акцию, согласившись на временное жилье, предоставленное местными властями.

"Мы завершили голодовку. Собрали уже палатки. Ждем заселения в квартиры, договоры аренды уже подписали", - сообщила "Интерфаксу" одна из участниц акции Анжелика Медведева.

По ее словам, власти выделили всем участницам голодовки временное жилье в общежитии. Их этот вариант устроил.

"Мы ждем, пока в комнатах завершат косметический ремонт. У кого-то в понедельник заселение, у кого-то до 21 июня, сроки разные", - добавила Медведева.

Участница акции уточнила, что стоимость аренды жилья обойдется им в пределах той суммы, которую они, как дети-сироты, будут получать в качестве компенсации из краевого бюджета.

"Фактически за общежитие платить не придется. Это временный вариант, пока нам не предоставят квартиры", - отметила Медведева.

Ранее на сайте администрации Приморья сообщалось, что с шестью голодающими девушками встретился вице-губернатор края Александр Костенко. После совещания власти повезли участников акции смотреть временное жилье. Им предложили квартиры в кампусе Дальневосточного федерального университета и краевом общежитии в одном из жилых районов Владивостока.

Как сообщалось, шесть жительниц Приморья разбили палатки на центральной площади Владивостока в среду. Они объявили голодовку, потребовав от властей предоставить жилье, положенное им по закону как детям-сиротам. Также участницы утверждают, что у каждой есть судебное решение о необходимости предоставить им квартиру.

По данным властей региона, сейчас в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильем необходимо более 8 млрд рублей. В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей.