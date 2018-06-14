Камчатский поселок Парень подтопило разлившейся рекой

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Повышение уровня воды в реках Пенжинского района на севере Камчатского края продолжается, подтоплены придомовые территории села Парень, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Группа в составе 15 человек вылетела в Пенжинский район, где в результате резкого подъема уровня воды, оказались подтопленными 16 придомовых территорий в селе Парень, где проживают 62 человека. Дизельная электростанция в зону подтопления не попала, проблем с электроснабжением села нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели доставят в район необходимое оборудование и снаряжение для минимизации возможного ущерба.

"Подтопление села Парень происходит ежегодно, и мы готовы к любому развитию ситуации", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Камчатского края, министра специальных программ и по делам казачества Сергея Хабарова.

По прогнозам специалистов Камчатского управления гидрометслужбы, пик половодья в Пенжинском районе ожидается в период с 20 по 22 июня.

Если в результате прохождения паводка пострадают жители региона и их имущество, камчатские власти обещают оказать "необходимую материальную помощь и всестороннюю поддержку".

На территории Пенжинского муниципального района в среду введен режим повышенной готовности. Правительство Камчатского края и ГУ МЧС держат ситуацию на контроле.