В России

"Роскосмос" перенес на июль начало строительства второй очереди космодрома Восточный

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в середине лета, заявил на совещании в Москве глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В июле начинаем с лопатами выходить на новый котлован - строительство второй очереди под ракету-носитель "Ангара", - сказал он.

При этом Рогозин предложил назвать одну из улиц в городе Циалковский вблизи космодрома именем первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

"Считайте решение принято", - сказал он, обращаясь к Терешковой.

Ранее "Роскосмос" сообщал, что строительство второй очереди космодрома Восточный начнется в июне 2018 года.

"Роскосмос в середине мая получил положительное заключение Главгосэкспертизы России по проекту строительства стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара" на космодроме "Восточный". Работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне 2018 года", - говорилось в сообщении на сайте госкорпорации.

Еще раньше - в апреле - сообщалось, что Рогозин поручил начать строительство второго стартового стола под ракету "Ангара" в мае.

"Самый главный вопрос на повестке - как можно быстрее развернуть работы второго этапа, то есть строительство стартовой площадки под "Ангару", технического комплекса и сопутствующей инфраструктуры. Обязательно нужно начать стройку в мае этого года", - сказал Рогозин в режиме видеоконференции в ходе заседания комиссии по вопросам строительства космодрома.

Бывший вице-премьер тогда высказал опасение, что к концу 2021 года, когда по плану должен состоятся первый запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", инфраструктура второй очереди космодрома "Восточный" может быть не завершена, учитывая тот факт, что по новому стартовому комплексу пока еще не получено заключение Главгосэкспертизы. Поэтому он поручил, по аналогии со строительством первой очереди "Восточного", создать постоянно действующий оперативный штаб прямо на месте.

В конце 2017 года Рогозин заверял, что все ошибки, допущенные при строительстве первой очереди "Восточного", учтены. Он особо отмечал, что дополнительных средств на строительство второй очереди космодрома не потребуется, а работами займутся компании, задействованные в подготовке к ЧМ-2018.

Как сообщил в апреле этого года в докладе Совету Федерации генпрокурор РФ Юрий Чайка, в 2017 году на строительстве космодрома "Восточный" было выявлено более 8,5 тыс. нарушений. Он отметил, что созданный при Генпрокуратуре профильный межведомственный штаб расширил масштабы борьбы с коррупцией при строительстве космодрома.

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Теги: Роскосмос, Дмитрий Рогозин
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