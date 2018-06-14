Минфин обсудит с Минобороны корректировку стажа выслуги лет для военнослужащих

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Срок выслуги для выхода на пенсию военнослужащих должен быть скорректирован, этот вопрос обсуждается с Минобороны, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих. Мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие проработки у нас есть с министерством обороны, это будет одним из элементов наших предложений", - сказал Силуанов на пресс-конференции.

Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в данный момент эта тема не учитывается в пакете предложений по повышению пенсионного возраста, который подготовлен правительством. "Все остается, как есть - пока", - сказала Голикова.

Правительство предложило ввести переходный период повышения пенсионного возраста, начать который предполагается в 2019 году, чтобы, по словам премьер-министра Дмитрия Медведева, "пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году".

В качестве компенсационной меры предлагается предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж - 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин - выйти на пенсию на два года раньше.

Премьер поставил задачу внести законопроект о пенсионной реформе в Госдуму в ближайшее время, чтобы он был рассмотрен в текущую сессию в первом чтении. По словам Медведева, правительство рассчитывает на поддержку законопроекта парламентариями.