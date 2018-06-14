Володин сообщил о планах установить административное наказание за исполнение санкций

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, претерпит существенные изменения, коррективы будут внесены с учетом пожеланий представителей бизнеса и делового сообщества.

"Первая часть законопроекта (касающаяся ответственности за исполнение санкций - ИФ) претерпит существенные изменения в части перевода уголовной ответственности в административную", - сказал Володин журналистам в четверг.

Спикер обратил внимание на то, что пока рано говорить об окончательной версии этого проекта закона, уже принятого в первом чтении. "Пока обсуждаем (вариант ко второму чтению - ИФ)", - пояснил Володин.

Как уточнил председатель Госдумы, по итогам обсуждения законопроекта получены предложения от представителей делового сообщества, от экспертов, и в основе всех этих предложений - идея о необходимости установления не уголовной, а административной ответственности в отношении тех, кто исполняет на территории РФ антироссийские санкции.

Что касается второй части проекта закона, где речь идет о введении уголовной ответственности за совершение гражданами РФ умышленных действий, способствующих санкциям против РФ, то, отметил Володин, эта норма всеми поддерживается. "Деловое сообщество, эксперты считают необходимым ее оставить и даже ужесточить", - отметил спикер. Он полагает, что ужесточать не надо - "относимся к этому скептически, считаем это чрезмерным, нельзя наносить ущерб своей стране и своему бизнесу".

Председатель Госдумы особо подчеркнул, что закон должен быть принят в таком виде, чтобы через его исполнение создавались условия для привлечения инвестиций и защиты российского бизнеса. А что касается тех, кто лоббирует, продвигает и инициирует антироссийские санкции, то для них целесообразно предусмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности, не сомневается политик.

Ранее в мае первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщал по результатам заседания совета по законотворчеству, что представители бизнес-сообщества попросили перенести ответственность за исполнение иностранных санкций на территории РФ из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях.

15 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение на территории РФ иностранных санкций и умышленное содействие их введению. Его второе чтение планировалось на 17 мая, однако из-за поступивших в Госдуму обращений представителей деловых и банковских кругов спикер палаты Вячеслав Володин предложил провести дополнительные консультации с представителями бизнеса.

Согласно законопроекту, главу 20 УК РФ должны дополнить новой статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государствам, союзом иностранных государств или международной организацией".