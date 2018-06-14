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"Яндекс" продаст рекламу в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" договорился с Первым каналом о продаже рекламы в онлайн-трансляциях чемпионата мира по футболу. Пользователи смогут посмотреть все 64 матча — они получат прямой доступ к официальному видеоконтенту, который предоставит Первый канал.

Рекламодателям "Яндекс" предлагает несколько пакетов на выбор. Видеорекламу можно будет показать в эфире до начала матча, во время игры и по её завершении. Чтобы купить рекламу, нужно обратиться в "Яндекс" — менеджеры по продажам расскажут о ценах и условиях размещения.

"В июне и июле вся страна будет жить одним большим спортивным событием — чемпионатом мира по футболу, — говорит коммерческий директор "Яндекса" Леонид Савков. — Для рекламодателей это хороший шанс запустить имиджевую рекламную кампанию. Реклама в онлайн-трансляциях позволяет не только донести до целевой аудитории ключевое сообщение, но и продолжить коммуникацию с теми, кто заинтересовался и кликнул на видеоролик. Всё это обеспечивает максимальный эффект от вложенных в рекламу инвестиций".
Чемпионат мира по футболу начался 14 июня — в этот день Россия играла с Саудовской Аравией — и завершится 15 июля. О начале матчей болельщикам напомнят пуш-уведомления. На главной странице "Яндекса" также будут доступны расписание игр, турнирная таблица и результаты матчей.

Матч Россия - Саудовская Аравия завершился со счетом 5:0.

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Теги: Яндекс, Первый канал, ЧМ-2018
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