Достойную старость оплатят годами работы и повышенным НДС. Обобщение

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Российское правительство в день открытия Чемпионата мира по футболу наконец раскрыло свои предложения по модификации налоговой и пенсионной систем. Ожидаемые, но оттого не менее непопулярные меры как для населения, так и для бизнеса, призваны решить одну благородную задачу: поднять уровень жизни пенсионеров.

За ценой не постоит никто: бизнесу придется перестраиваться с учетом новой, повышенной ставки НДС, потребителям - оплачивать это повышение через инфляционный налог, ну а будущим пенсионерам - ждать заслуженного отдыха на несколько лет дольше.

60+

К теме повышения пенсионного возраста граждан подводили плавно, и надо же было такому случиться, что объявление пришлось на столь знаменательный день, который некоторые даже предлагали сделать нерабочим. Но и тянуть дальше было некрасиво: у ЦБ в пятницу опорное заседание совета директоров по ДКП, и в очередной раз копировать из старого заявления фразу о неопределенности в отношении параметров налогово-бюджетных решений уже просто неприлично.

Предложенные параметры повышения пенсионного возраста премьер Дмитрий Медведев озвучил, открывая заседание правительства. Это будет плавный переход, который начнется со следующего года. "Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году", - сказал Медведев.

В настоящее время возраст для выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

"Для большинства людей, которые готовились выходить на пенсию в ближайшее время, изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно, например, мужчины, родившиеся в 1959 году, и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 год и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года получат право выхода на пенсию в 2022 году соответственно в возрасте 62 и 57 лет", - сказал Медведев.

"У молодого поколения впереди еще достаточно времени для адаптации к новым границам", - обнадежил премьер.

В качестве компенсационной меры предлагается тем, кто имеет большой стаж - 40 лет для женщин и 45 для мужчин, выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения.

При этом досрочный выход на пенсию для ряда категорий будет сохранен. Это право останется у тех, кто работает на вредном и опасном производстве, у женщин, которые имеют пять и более детей, у инвалидов по зрению первой группы и военной травмы, у одного из родителей или опекунов инвалидов с детства, у чернобыльцев и некоторых других категорий, которые имеют такие льготы по социальным мотивам.

Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними. Сейчас этим категориям работников необходимо выработать специальный стаж от 15 до 30 лет, в зависимости от конкретной категории работника по льготам. При этом возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться с учётом общих подходов к темпам повышения пенсионного возраста. Таким образом, возраст, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовывать это право и назначать досрочную пенсию можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного возраста и тех переходных положений, которые предусмотрены. Для тех, кто проработал в особых климатических условиях, в районах Крайнего Севера, приравненных местностях, пошагово выход на пенсию будет осуществляться для мужчин - в 60 лет, для женщин - в 58 лет.

Для тех граждан, которые уже вышли на пенсию, правила меняться не будут, а благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на 1 тыс. рублей в год, сказал Медведев.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов отметил, что если бы правительство не принимало решение об увеличении пенсионного возраста, то в 2024 году размер пенсии был бы на треть меньше, чем тот, который ожидается сейчас.

"Ориентировочно повышение пенсий мы планируем на тысячу рублей, исходя из среднегодовой пенсии. Основная задача заключается в том, чтобы обеспечить повышение пенсий и постепенно повышать уровень замещения заработной платы. Такие задачи стоят в концепции реформирования пенсионной системы, и эта задача отвечает основным нуждам пенсионеров в повышении пенсий и реальных доходов пенсионеров", - сказал Силуанов.

"Решение по повышению пенсионного возраста - это один из шагов для повышения ресурсов Пенсионного фонда, который, безусловно, пойдет на увеличение пенсий пенсионерам", - подчеркнул первый вице-премьер.

Вопрос изменения пенсионного возраста давно назрел, констатировал Медведев. Без этих изменений невозможно двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики. Ключевая задача, которую поставил президент РФ - повышать пенсии темпами выше инфляции вне зависимости от внешних обстоятельств и внутренних проблем.

Демографическая ситуация такова, что пенсионеров с каждым годом становится все больше, а работающих граждан - меньше. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что если в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, то в 2019 году мы подойдем к черте 1,8 работающих на одного пенсионера. Объем средств, которые зарабатываются пенсионной системой посредством уплаты страховых взносов, сокращается, соответственно, это существенно сокращает возможности для выплаты пенсий тем пенсионерам, которые находятся на пенсии, и для ее увеличения. Дисбаланс будет расти, соответственно, нагрузка на тех, кто работает, - тоже.

Действующий порог выхода на пенсию был окончательно утвержден в 50-х - 60-х годах прошлого века, напомнил Медведев один из основных аргументов в пользу повышения возраста. С тех пор продолжительность жизни выросла более чем на 30%, изменились бытовые условия и условия труда, а сроки выхода на пенсию остались прежними. Кроме того, в последние годы России удалось добиться существенного увеличения продолжительности жизни, она достигла 73 лет.

"Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы 80+. Но сейчас люди не просто живут дольше, а дольше остаются активными. Человек пенсионного возраста 30 лет назад и сегодня - это разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети не выросли", - отметил Медведев.

Число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12 млн человек. Премьер считает, что они не хотят выходить на пенсию, продолжают трудиться, и с каждым годом такая тенденция будет усиливаться.

Кроме того, другие страны уже повысили пенсионный возраст, в России он остался одним из самых низких. Времени на теоретические дискуссии больше нет, решение нужно принимать как можно скорее, подвел черту премьер.

В перспективе будет пересмотрена и выслуга лет для назначения пенсии военным. "Мы говорили о том, что сегодня есть стаж выслуги для получения права выхода на пенсию военнослужащих, мы считаем, что этот стаж также должен быть скорректирован. Такие наработки у нас есть с министерством обороны. Это будет одним из элементов наших предложений", - сказал Силуанов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что Дума не будет спешить с принятием законопроекта о повышении пенсионного возраста, отправив документ на рецензию в регионы и экспертам.

Налогово-пенсионный маневр

Российские власти последние годы обсуждали различные варианты настройки налоговой системы. Итоговые параметры настройки были раскрыты одновременно с заявлением о повышении пенсионного возраста. Это не совпадение, следует из слов Дмитрия Медведева: главный элемент налоговой "донастройки" как раз и должен оплатить повышение уровня жизни пенсионеров вместе с более поздним возрастом выхода на пенсию.

Премьер напомнил, что рассматривались различные варианты: и введение налога с продаж, и переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц (НДФЛ), и просто повышение ставки НДФЛ, и отмена всех налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, продукты и детские товары. "Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов", - отметил Медведев.

В итоге кабинет министров в четверг одобрил повышение с 2019 года ставки НДС с 18% до 20% при сохранении всех льгот по этому налогу, упрощение процедуры его возврата, отмену налога на движимое имущество, постоянную фиксацию ставки страховых взносов на уровне 30%, завершение налогового маневра в нефтяной отрасли в течение шести лет и ликвидацию института консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 года.

"Я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес", - сказал Медведев.

"Сейчас базовая ставка НДС - 18%. Предлагается сделать ее 20%. Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость на основные социально значимые товары, на основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки", - добавил премьер.

Такое повышение НДС позволит увеличить доходы федерального бюджета более чем на 600 млрд рублей в год начиная с 2019 года, пояснил Антон Силуанов. "Эти средства вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового маневра будут основными источниками для финансирования национальных целей развития, поставленных в указе президента от мая текущего года", - добавил он.

Налоговый маневр в нефтегазовой отрасли - отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты и повышение налога на добычу полезных ископаемых, нефти и газового конденсата - планируется завершить в 2025 году. "Этот процесс будет завершен постепенно, начиная с 2019 года и в течение шести лет. Проводя налоговый маневр, мы, конечно, не можем не учитывать рисков повышения внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны, и, чтобы не допустить этого в будущем, предлагается ряд серьезных новаций и соответствующих механизмов", - подчеркнул Медведев. По его словам, речь идет об уже принятом решении по снижению с 1 июня 2018 года акцизов на бензин и дизельное топливо, а также о планируемом изменении структуры распределения акцизов между федеральным и региональными бюджетами.

Налоговые меры также предусматривают ряд решений по компенсации эффекта от повышения НДС и снижению налоговой нагрузки, отметил Силуанов. По его словам, предлагается обеспечить ускорение возмещения НДС экспортерам путем снижения пороговых значений сумм уплаченных предприятием за три года налогов с 7 млрд рублей до 2 млрд рублей. "Предусматривается снизить нагрузку на плательщиков НДС за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС; отменить сложный для бизнеса и дестимулирующий инвестиции налог на движимое имущество", - подчеркнул министр. Он добавил, что также планируется отменить контроль за трансфертным ценообразованием.

Послаблением, по мнению властей, также станет фиксация страховых взносов на постоянной основе на уровне 30% (вместо 34%), в частности за счет сохранения взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22% (вместо 26%). Льготная ставка страховых взносов в 30% была введена в 2013 году, периодически ее действие продлевалось. Из этой ставки 22% поступают в Пенсионный фонд, 2,9% - в Фонд социального страхования, 5,1% - в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Эти налоговые меры, как предполагается, должны сохраниться в течение следующих шести лет. "Мы говорили следующее: что подготовим налоговые предложения, рассмотрим их, и далее на протяжении шестилетнего периода налоговая нагрузка не будет меняться. Такие принципы мы ставили при подготовке налоговых изменений", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос журналистов о ранее данном обещании не повышать налоговую нагрузку на бизнес.

Одновременно было объявлено о решении ликвидировать институт консолидированных групп налогоплательщиков с 2023 года.

Выше цели

Чуть больше года активно обсуждался маневр "22/22": предложение Минфина снизить ставку страховых взносов до 22% с одновременным повышением ставки НДС до 22%. Антон Силуанов, представляя эту идею в марте 2017 года на налоговой конференции РСПП, отметил, что такой маневр будет нейтральным для бюджета, но повышение НДС до 22% добавит разово в инфляцию чуть более 2 процентных пунктов (п.п.).

По итогам заседания правительства в четверг маневр приобрел иные очертания: сохранение ставки страхвзносов на уровне 30% (на 8 п.п. выше, чем предлагал Минфин) и повышение НДС с 18% до 20% (на 2 п.п. меньше предложения финансового ведомства годичной давности). По расчетам Минфина, одобренное правительством повышение НДС до 20% увеличит инфляцию максимум на 1,5 п.п.

"Действительно, повышение налога на добавленную стоимость - это инфляционное решение. Тем не менее, мы видим, что в текущем году мы будем иметь инфляцию значительно меньше, чем в прогнозе. По нашим оценкам, она будет составлять около 3%, поэтому повышение налога на добавленную стоимость до 20%, по нашим оценкам, может внести вклад в инфляцию максимум до 1,5 процентного пункта. Таким образом, мы в следующем году можем получить инфляцию порядка 4% - 4 с небольшим процента в год", - сказал Силуанов. И хотя, по его мнению, изменение НДС не должно повлиять на решения Центробанка по ДКП, одна только тень превышения, промелькнувшая над таргетом по инфляции, делает снижение ключевой ставки на заседании совета директоров Банка России в пятницу крайне маловероятным исходом.

Могло быть хуже

Предпринимательское сообщество было морально готово к мерам правительства по корректировке налогового законодательства, тем не менее, бесследно для макропоказателей они не пройдут, считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Мы, честно говоря, считаем, что увеличение фискальной нагрузки на бизнес и повышение НДС не может быть полностью переложено на конечных потребителей, и частично будет именно нагрузкой на бизнес. Не самый лучший вариант решения проблемы после почти шести лет так называемого моратория на повышения фискальной нагрузки", - заявил Шохин "Интерфаксу".

"Но мы морально уже были готовы к тому или иному варианту увеличения вклада налоговой системы в бюджет, поэтому считаем, что нынешняя версия с повышением НДС наименее рискованная для бизнеса и для граждан. Хотя она, безусловно, не может пройти без определенного повышения инфляции и без реальной нагрузки на бизнес", - сказал глава РСПП.

Он назвал позитивным сигналом, что "правительство понимает это и пытается на другую чашу весов положить улучшение администрирования". "В частности, речь идет о сокращении налоговых проверок, ускоренном возмещении НДС, снижении соответствующего порога для упрощенного взимания НДС, причем радикальном уменьшении - с 7 до 2 млрд рублей, речь также идет об отмене трансфертного ценообразования внутри страны", - заявил Шохин.

Кроме того, отметил глава РСПП, в ходе обсуждений корректировки фискальной системы предпринимательскому сообществу удалось "убедить правительство в том, что фактическое восстановление налога на движимое имущество - это антимодернизационная мера".

"То, что правительство готово пойти на то, чтобы ликвидировать этот налог, при том понимании, что не будет манипуляций с переводом части движимого имущества в разряд недвижимости, мы видим, что есть и реальная поддержка технологического обновления производства и инвестиций", - заявил Шохин.

"Во-первых, у нас есть понимание того, что это (решение о повышении НДС с 18% до 20% - ИФ) не самый худший вариант, учитывая, что кроме повышения НДС рассматривался НДФЛ и налог с продаж, во-вторых, есть меры на другой чаше весов по упрощению администрирования и отмене некоторых антимодернизационных решений", - сказал глава РСПП.

Что касается решений правительства по увеличению пенсионного возраста, по мнению Шохина, они были неизбежными, "но могла быть более мягкая схема, рассчитанная на вдвое более продолжительный переходный период", сказал он.

"Правительство намерено повысить НДС с 18% до 20%. Оценивая это действие кратко, скажу, что это удар по перерабатывающей промышленности, да и вообще по всей внутренней экономике страны", - заявил уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Существует простая цепочка причин и следствий: инвестиции - расширение производства - новые рабочие места - хорошие зарплаты. Но в современной России невыгодно производить: общие издержки компаний растут, рентабельность падает. В развитых и успешных развивающихся экономиках у предприятий после уплаты всего, что причитается государству, остается гораздо больше средств, которые можно вкладывать в расширение производства, чем у нас. Но вместо того, чтобы менять это положение дел, правительство повышает НДС. Нынешняя налоговая политика в России препятствует развитию производств и созданию новых рабочих мест. Она настроена исключительно на изъятие средств из экономики в пользу бюджета, а не на ее развитие. Образно говоря, вместо того, чтобы оставлять картошку на семена, мы съедаем ее всю прямо сейчас. Потому что кушать очень хочется", - сказал Титов.

"Антон Силуанов согласился, что повышение НДС до 20% внесет свой вклад в инфляцию. Правда, ее роста первый вице-премьер не слишком опасается. Еще бы - ЦБ не даст, речи о дальнейшем снижении ключевой ставки больше не идет. Как бы не начали повышать. Итак, какую политику видим. С одной стороны, повышение налога, с другой - ужесточение условий кредитования. В выигрыше - только бюджет. Его величество бюджет. Экономики, кроме нефтяной, как бы и не существует", - заявил бизнес-омбудсмен.

Повышение пенсионного возраста и ставки НДС нацелено на решение локальных задач, но не снимает глобальных вопросов, стоящих перед российской экономикой, без проведения существенных структурных реформ. Среди них - снижение доли государства в экономике, повышение конкуренции, в том числе политической, судебная реформа, считает бывший министр экономики, научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин.

"Что касается повышения пенсионного возраста, то, я думаю, что это было неизбежно, и мы не можем отличаться в другую сторону от развитых стран. То, как предлагается это сделать у нас - по-моему, это нормально. Можно ли сказать, что это некая исчерпывающая мера, которая позволит нам двигаться дальше? В части увеличения трудовых ресурсов это, может, что-то даст. Но в принципе это не дает решения наших проблем. Это вещь полезная, необходимая, но все-таки мы должны думать о гораздо более серьезных изменениях", - сказал экономист.

При этом Ясин считает, что с точки зрения реформирования трудовых взаимоотношений нужно провести реформу по передаче работникам самостоятельного решения вопросов по накопительным взносам "в пенсионные фонды, фонд социального здравоохранения и так далее".

"Мне кажется, что передача около 30% расходов нынешних работодателей самим работникам - это проблема, которая у нас до сих пор не обсуждалась серьезно, но она все равно стоит, потому что у нас такое положение - мы частично экономику сделали рыночной, а частично в сфере трудовых отношений серьезных изменений не произошло", - считает Ясин.

"Что касается повышения НДС с 18% до 20%, то это можно сделать, но сейчас это решение лишь маленькой проблемы и никакое не решение проблемы в целом", - продолжил он.

"Нам нужно сделать более солидные реформы, нужно заканчивать те революционные изменения, которые начинались с переходом на рыночную экономику, а мы этого не делаем. А если вы повысите налоги - этот или другие - это увеличит мощь государства, но серьезных изменений в экономике это не вызовет", - полагает Ясин.

"Что означает увеличение финансовых ресурсов в руках государства? Мы и так имеем слишком большую силу государства в экономике, ее нужно уменьшать, увеличивать самостоятельность бизнеса, увеличивать масштабы рыночной экономки. Вот это выход", - сказал экономист.

По его словам, повышение НДС до 20% "не нанесет большого вреда, но все равно это еще большая концентрация средств в руках государства, которая решения проблем до сих пор не вызывала".

"Даже если и будут дополнительные расходы на выполнение майских указов (президента РФ - ИФ), то они не определяют характер тех действий, которые будут проводиться. Сама по себе трата денег не дает решения. Вот вы увеличите на 8 трлн рублей расходы, потом еще 20 трлн рублей понадобится и так далее. Это вопрос в том, чтобы изменять институты, а институты это (доптраты - ИФ) не меняет. Поэтому я понимаю Силуанова, у которого есть задача выполнять указы президента, но в тоже время для того, чтобы реально изменить ситуацию в экономике, этого недостаточно", - сказал Ясин. В первую очередь, по мнению экономиста, "нужно сократить долю государства в экономике, а это серьезная работа по развитию рынков, по развитию конкуренции как экономической, так и политической, что означает демократизацию, капитальную судебную реформу".