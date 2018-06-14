Оглашение приговора бывшему замначальника полиции Черкесска отложили на 15 июня

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Городской суд Черкесска (Карачаево-Черкесия) объявил перерыв до 15 июня в ходе оглашения приговора бывшему заместителю начальника городской полиции Руслану Рахаеву, обвиняемому в избиении до смерти задержанного местного жителя.

"Оглашение приговора, изложенного на более 300 листах, началось сегодня в 10:00 мск и с тремя небольшими перерывами продлилось примерно до 22:30, после чего был объявлен перерыв до 10:00 мск 15 июня", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь Верховного суда КЧР Солтан Байрамуков.

По версии следствия, в октябре 2011 года Рахаев в своем служебном кабинете избил до смерти Джанкезова, задержанного за административное правонарушение. После случившегося Рахаев скрылся и был объявлен в федеральный розыск. В конце февраля 2012 года его задержали на территории Кабардино-Балкарии, он был арестован.

Как сообщалось, решением городского суда Черкесска Рахаев в июле 2013 года был приговорен к лишению свободы на 13 лет в колонии строгого режима. Однако позже Верховный суд КЧР отменил решение суда первой инстанции и направил уголовное дело прокурору. Повторное судебное рассмотрение дела началось в июне 2015 года. А в ноябре 2016 года суд вновь вернул его в прокуратуру.

На суде гособвинение попросило назначить Рахаеву наказание в виде 13 лет колонии строгого режима.

Кроме того, гособвинение просило удовлетворить гражданский иск к подсудимому на сумму 5,2 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Бывший замначальника полиции - начальник оперативно-розыскной части уголовного розыска отдела МВД по Черкесску Рахаев обвиняется по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), а также по п."а", "в" ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).