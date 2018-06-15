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ВМФ пополнят кораблями нового класса в ближайшее время

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Военно-морской флот (ВМФ) России находится на этапе активного обновления, в ближайшее время будет осуществляться его пополнение кораблями принципиально нового класса, заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев в интервью, опубликованном в пятницу в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков". Целенаправленно для Черноморского флота продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием. До конца этого месяца в состав ВМФ будет принят головной большой десантный корабль "Иван Грен", который пополнит десантную составляющую надводных сил ВМФ", - отметил В.Королев.

Он подчеркнул, что это "лишь отдельные иллюстрации процесса обновления флота".

"ВМФ сегодня на этапе активного обновления. Это строящиеся серии ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей", многоцелевых подводных лодок "Ясень", новых дизельных подводных лодок проекта 636.3, фрегатов, корветов, ракетных кораблей, оснащенных лучшим в мире высокоточным оружием. (...) Был поднят флаг на новейшем корабле, отвечающем самым современным требованиям. Это малый ракетный корабль "Вышний Волочек"", - сообщил главнокомандующий ВМФ.

Он также отметил, что недавно в Санкт-Петербурге были спущены на воду новейший корабль противоминной обороны "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Шквал" в серии из шести единиц, строящихся для Балтийского флота. В августе-сентябре в Севастополь прибудет новый фрегат "Адмирал Макаров", сообщает "Красная звезда".

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Теги: ВМФ
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