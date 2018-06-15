Площадь контролируемых лесных пожаров в России держится в пределах 15 тыс. га

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Чуть более полусотни лесных пожаров, где велись работы по активному тушению, в минувшие сутки действовали на площади 14,5 тыс. га, сообщила федеральная авиалесоохрана.

Более сложная обстановка в Красноярском крае, где на землях лесного фонда зафиксировано 23 очага, общая площадь которых увеличилась в 1,6 раза до 8 тыс. га (было 4,8 тыс. га). В Якутии продолжают гореть шесть лесных участка, огонь прошел почти 5,8 тыс. га (увеличение на 1 тыс. га).

В равном положении оказались Иркутская область, где зафиксировано семь очагов на 185 га, и Бурятия - шесть пожаров на 184 га. В республике Тыва огонь охватил 135 га на одном участке земель лесного фонда.

Пожары площадью менее сотни гектаров действовали в Хабаровском крае (93 га), в Забайкалье (50 га), на Алтае (42 га), в Краснодарском крае (5 га) и в Хакасии (1 га).

В сводку не вошли пожары на участках труднодоступных и удаленных земель лесного фонда России, работы по которым прекращены. Эти природные очаги находятся под наблюдением лесопожарных формирований, ведется космический мониторинг.

За прошедшие сутки лесные пожарные ликвидировали 59 ранее возникших лесных пожаров на площади 396 га. Борьбу с огнем вели 1,6 тыс. человек, используя 268 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействовано 76 воздушных судов.

В рамках межрегионального маневрирования в Амурской области продолжают работу 143 парашютиста-десантника федеральной авиалесоохраны, в Якутии - 59 сотрудников федерального резерва, в Бурятии 12 человек.

Пожароопасный сезон открыт в 82 субъектах России, режим ЧС введен в Забайкальском крае и в двух районах Якутии.