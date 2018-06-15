Застройщик заявил о сокращении срока строительства домов во Владивостоке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Новая компания-застройщик проблемного объекта - комплекса "Д" в микрорайоне "Снеговая Падь", о котором в ходе прямой линии президенту РФ Владимиру Путину пожаловалась дольщица из Владивостока, планирует достроить все шесть домов к осени 2019 года, сообщила администрация Приморского края.

"Изначально мы планировали возобновить строительство двух домов - №25 и 26, как наиболее готовых, а затем возобновить работы на втором и четвертом домах, и в третью очередь первого и третьего дома. Теперь же решено строить сразу все шесть домов, которые планируется сдать уже к осени 2019 года", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора компании-застройщика ООО "Восточный Луч" Игоря Козлова.

Об этом он сообщил дольщикам на встрече, которая прошла на стройплощадке объекта.

В качестве гарантий сроков строительства застройщик назвал вложение в строительство собственных денег компании.

Планируется, что в июле ООО "Восточный Луч" будет завозить на стройплощадку оборудование, технику, стройматериалы, а само строительство начнется в августе. Продолжается оформление документов и разрешений на возобновления строительных работ.

Пресс-служба уточняет, что администрация Приморья и застройщик обсуждают стоимость квадратного метра каждого дома, "что позволит увеличить темпы строительства". Однако, по заверению специалистов, это никак не скажется на цене квартиры для дольщиков.

"Сроки строительства будут жестко контролироваться", - отмечается в сообщении администрации края.

Также уточняется, что на прокладку инженерных сетей к домам из бюджета края в этом году направлено более 400 миллионов рублей. Всего же, для решения проблемы с подведением здесь инженерных сетей выделено более полумиллиарда рублей из краевого бюджета.

Как сообщалось, в ходе прямой линии с президентом РФ жительница Владивостока Юлия Матвеева рассказала о недостроенных домах по федеральной программе "Жилье для российской семьи" в микрорайоне "Снеговая Падь". По ее словам, программа стартовала в 2014 году, 700 семей вложили в это деньги, но дома до сих пор не построены, хотя должны были быть уже сданы. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко после прямой линии отметил, что объектом займется новый застройщик ООО "Восточный Луч".