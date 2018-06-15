Туроператор Polar Tour приостанавил деятельность

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Московский туроператор Polar Tour объявил о невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам с 15 июня.

"Группа компаний Polar tour вынуждена приостановить свою деятельность. В связи с этим, сообщает о дальнейшей невозможности исполнить свои обязательства по субагентским договорам с 15.06.2018", - говорится на сайте компании.

Компания предложила партнерам "для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15.06.2018 г. и далее, "обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую".

"Просим проинформировать ваших туристов о невозможности вылететь по ранее забронированному туру", - отмечают в компании.

По данным Ассоциации туроператоров Росссии, Polar Tour работал с субагентами, бронируя туры у крупных туроператоров для других агентств в качестве посредника. Как считают эксперты, компания остановила деятельность из-за того, что предлагала слишком большие скидки на туры для привлечения туристов.

Polar Tour предлагал туры по всем популярным массовым направлениям.