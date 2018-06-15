МИД РФ опроверг заявления о связях Москвы с итальянской партией "Лига Севера"

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Заявления о связях российских властей с итальянской партией "Лига Севера" - это фальшивка, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы заметить, что эта тема была запущена, как часто бывает в последнее время, находящимся за пределами Аппенинского полуострова силами, а именно - американскими финансистами, в частности, одним из них, финансистом и миллиардером, создателем сети так называемых благотворительных организаций господином Соросом", - сказала она в ходе брифинга, подчеркнув, что имя Сороса "давно уже ассоциируется с международными скандалами и провокациями".

"Это очередная фальшивка. Видимо, ее целью было вновь припугнуть Европу мифом о длинной руке Москвы, подорвать дружескую атмосферу российско-итальянских отношений, заодно и бросить тень на сформированное в Италии по итогам парламентских выборов новое коалиционное правительство", - подчеркнула Захарова.

Таким образом официальный представитель МИД РФ прокомментировала вопросы относительно высказывания Джорджа Сороса "о якобы имеющейся тесной связью между итальянской партией "Лига Севера" и российскими властями".