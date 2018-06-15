Застрявшие в Японии российские моряки вернутся в РФ на следующей неделе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Четверо членов экипажа судна Tredecim под флагом Танзании, застрявших в японском порту Вакканай, на следующей неделе смогут вернуться домой. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"По словам членов экипажа, трем российским морякам куплены билеты на самолет на 19 июня, а украинскому моряку - на 20 июня. На замену им прилетит только один моряк, который и будет сторожить судно", - сказал Суханов.

Он также предположил, что "возможно, экипажу перед вылетом погасят часть долгов по зарплате".

По его словам, моряки поблагодарили представителей Генконсульства России в Японии, которые оперативно разрешили вопросы по визам и доставке продуктов на судно.

"Японская сторона, благодаря координатору Международной федерации транспортных рабочих Фусао Охори, по просьбе Российского профсоюза моряков обеспечила судно топливом и помогла решить проблемы с властями Японии", - добавил Суханов.

Как сообщалось, три российских и один украинский моряк с судна Tredecim под флагом Танзании, попросили РПСМ и генконсульство РФ в Японии оказать помощь в репатриации. Судовладелец бросил судно в порту вместе с экипажем. Моряки сообщали о нехватке топлива и продуктов, долг по зарплате экипажу за шесть месяцев составил $80 тыс.