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В МИД РФ не стали комментировать сообщения о признании Трампом Крыма как части России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ не стали комментировать сообщение о том, что президент США Дональд Трамп назвал Крым российским в ходе саммита "большой семерки" (G7).

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"Для Российской Федерации вопрос обсуждения статуса Крыма является закрытым. Еще раз хочу обратить внимание: если есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию РФ", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

Так она ответила на просьбу журналиста прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

"Кто за закрытыми дверями говорил, обсуждал, утечки и так далее, комментарии этого всего - дело неблагодарное. Тем более, как я посмотрела, сами официальные американские представители отказались все это комментировать. Утечек много, много достоверных, много недостоверных. Мы оперируем фактической информацией, и еще раз хотела бы повторить, что позиция России по этому вопросу неизменна", - подчеркнула Захарова.

14 июня портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским. "Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечалось в сообщении.

Позднее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что не знает, говорил ли Трамп лидерам G7 на саммите в Канаде, что считает Крым российской территорией.

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Теги: МИД РФ, США, Дональд Трамп, Крым
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