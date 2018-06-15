Эксперты исключили убийство как причину смерти топ-менеджера "Роскосмоса" Евдокимова

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Результаты судебно-медицинской криминалистической экспертизы однозначно свидетельствуют, что топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов умер вследствие самоубийства, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Эксперты установили, что повреждения (на теле) не могли быть причинены "посторонней рукой", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что в то же время эксперты заявили, что раны топ-менеджер нанес собственной рукой, "на что указывает расположение их (ран) в анатомически доступных областях".

"На основании, в том числе данных экспертизы, уголовное дело против Евдокимова закрыто по не реабилитирующим причинам, в связи со смертью обвиняемого", - резюмировал собеседник агентства.

Кроме того, уточнил источник, следствием были учтены показания сокамерников Евдокимова, которые утверждают, что "после ссоры с женой из-за провалившейся сделки он изменился, стал подавленным".

По словам источника, счеты с жизнью Евдокимов свел после того, как лишился 80 млн рублей, переданных по его требованию бывшей супругой за переквалификацию уголовного дела и последующее освобождение из-под стражи. Помочь в смягчении обвинения Евдокимову предложил сокамерник Дионисий Золотов через своего адвоката Александра Малофеева.

Последний в настоящее время является обвиняемым по делу о мошенническом хищении 80 млн рублей, где потерпевшей признана экс-супруга Евдокимова, советник "Роскосмоса" Валентина Ракитина.

В свою очередь защита и сам обвиняемый считают, что женщина при передаче денег осознавала, что участвует в коррупционной схеме. В связи с этим, адвокат Малофеева направил в адрес генпрокурора Юрия Чайки жалобу с требованием возобновить проверку в отношении Ракитиной в связи с посредничеством во взятке. Решения по данной жалобе генпрокурор пока не принял.

Исполнительный директор по контролю качества и надежности госкорпорации "Роскосмос" Евдокимов был заключен под стражу по обвинению в мошенничестве в декабре 2016 года. В ночь на 18 марта 2017 года его тело было обнаружено в санузле одной из камер СИЗО-5.