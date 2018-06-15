Дело бывшего замглавы Спецстроя России Бурякова направлено в суд

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Бывший замглавы Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александр Буряков отправлен на скамью подсудимых, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экс-чиновник проходит по делу о хищении более 1 млрд рублей бюджетных средств при строительстве и реконструкции объектов Минобороны РФ.

"Обвинительное заключение утверждено, материалы дела направлены в Пресненский суд Москвы", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его словам, Бурякову инкриминируется совершение трех эпизодов мошенничества в составе организованной группы с бывшим первым заместителем директора Спецстроя России Александром Загорулько, а также с тремя предпринимателями, в результате чего из бюджета было похищено свыше 1 млрд. рублей.

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