Ассоциация туроператоров выпустила рекомендации для клиентов закрывшегося Polar Tour

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) подготовила рекомендации для туристов, турагентов и туроператоров, пострадавших от прекращения деятельности группы компаний Polar Tour.

Туристам посоветовали внимательно прочитать свой договор, выяснить, у какого туроператора был забронирован тур. Затем в агентстве, с которым был заключен договор, или напрямую у туроператора выяснить, был ли оплачен тур и в каком размере. Для этого нужен номер бронирования.

В АТОР отметили, что если тур был полностью оплачен туроператору, поводов для беспокойства нет, ответственность возьмет на себя туроператор. Если тур оплачен частично, то туроператор и турагент должны предложить варианты решения проблемы: сделать доплату, сократить сроки тура, изменить место отдыха. Если тур полностью не оплачен туроператору, потребуется новая заявка на тур и повторная его оплата.

"Последние два варианта позволяют туристам требовать возврата денег за неоказанные услуги и компенсаций, гарантированных законодательством РФ. Отсутствие у потребителей заключенных договоров с Polar Tour не лишает их права требования возвратов и компенсаций, как в досудебном, так и в судебном порядке. При этом заявления на возврат денежных средств следует подавать в агентства, в которых вы приобретали тур", - подчеркнули в ассоциации.

Турагентам в АТОР посоветовали оперативно связаться с туроператором и, по возможности, с представителями Polar Tour для выяснения информации по турам и произведенным оплатам. Полученную информацию необходимо оперативно передать туристам и предложить им все возможные варианты сохранения отдыха.

Туроператорам в ассоциации рекомендовали согласовать возможность и порядок оплаты (доплаты) за туры от субагентов Polar Tour или их туристов и определить порядок выдачи документов туристам по оплаченным турам, минуя компанию Polar Tour.

Туроператор Polar Tour в четверг объявил о невозможности исполнять обязательства по субагентским договорам с 15 июня. Компания предложила партнерам для решения вопроса об оплате/доплате заявок, забронированных на вылеты с датой начала тура с 15 июня и далее, обратиться к туроператору за информацией о возможности оплаты напрямую.