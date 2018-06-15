Новым директором Гидрометцентра назначен Дмитрий Киктёв

Дмитрий Киктёв родился 4 апреля 1959 года во Владимире, окончил факультет океанологии Ленинградского гидрометеорологического института (ныне - Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге) и механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В 1993 году защитил в Гидрометцентре диссертацию на тему "Диагноз и учет систематических ошибок в гидродинамическом прогнозе погоды".

Служил метеорологом в Вооруженных Силах СССР, затем работал программистом в вычислительном центре. С 1986 года занимал различные должности в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре СССР - предшественнике Гидрометцентра. Затем в течение года работал в исследовательском центре метеорологической службе Великобритании, и затем с 2001 года по 13 июня этого года занимал должность замдиректора Гидрометцентра по научной работе.

Киктёв - заслуженный метеоролог России, автор нескольких десятков научных публикаций, член экспертных групп Всемирной метеорологической организации. Женат, имеет двух дочерей.

Гидрометцентр России - федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.