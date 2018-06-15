Новым директором Гидрометцентра назначен Дмитрий Киктёв

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Метеоролог Дмитрий Киктёв возглавил Гидрометцентр России, сменив на этом посту Романа Вильфанда.
"Дмитрий Борисович Киктёв назначен исполняющим обязанности директора Гидрометцентра России. Ранее Дмитрий Борисович занимал должность заместителя директора по науке, имеет ученую степень кандидата физико-математических наук", - говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра России, размещенном на официальном сайте учреждения в пятницу.
8 июня экс-директор Гидрометцентра Вильфанд сообщил, что в связи с достижением предельного возраста - 70 лет - покидает свой пост, и в дальнейшем будет работать в качестве научного руководителя структуры.
Дмитрий Киктёв родился 4 апреля 1959 года во Владимире, окончил факультет океанологии Ленинградского гидрометеорологического института (ныне - Российский государственный гидрометеорологический университет в Санкт-Петербурге) и механико-математический факультет Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. В 1993 году защитил в Гидрометцентре диссертацию на тему "Диагноз и учет систематических ошибок в гидродинамическом прогнозе погоды".
Служил метеорологом в Вооруженных Силах СССР, затем работал программистом в вычислительном центре. С 1986 года занимал различные должности в Гидрометеорологическом научно-исследовательском центре СССР - предшественнике Гидрометцентра. Затем в течение года работал в исследовательском центре метеорологической службе Великобритании, и затем с 2001 года по 13 июня этого года занимал должность замдиректора Гидрометцентра по научной работе.
Киктёв - заслуженный метеоролог России, автор нескольких десятков научных публикаций, член экспертных групп Всемирной метеорологической организации. Женат, имеет двух дочерей.
Гидрометцентр России - федеральное государственное бюджетное учреждение, подведомственное Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.