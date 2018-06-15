Кандидата в мэры Москвы от "Яблока" выберет общее собрание московского отделения

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Общее собрание столичного отделения "Яблока" на следующей неделе выберет кандидата в мэры Москвы от партии.

Как передает корреспондент "Интерфакса", решение приняло федеральное бюро "Яблока" в пятницу. Участники собрания будут выбирать между председателем московского "Яблока" Сергеем Митрохиным и главой муниципального округа Гагаринский Еленой Русаковой.

Федеральное бюро партии также приняло решение о регистрации в столичном отделении всех вновь вступивших членов партии, в связи с чем численность отделения вырастет на треть - с 571 до 766 человек.

Как сообщалось, по итогам двух туров праймериз "Яблока" по выборам кандидата в мэры Москвы их победителем стал глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович. Во втором туре предварительного голосования Якубович набрал 905 голосов выборщиков (57,68%), его оппонент, глава московского "Яблока" Сергей Митрохин - 664 голоса (42,32%).

На брифинге после подсчета голосов на праймериз Якубович призвал партию выдвинуть Митрохина, отметив, что уверен в том, что не сможет преодолеть муниципальный фильтр.

В связи решением Якубовича исполком бюро партии в минувшую пятницу предложил конференции московского отделения "Яблока" выдвинуть в мэры Москвы главу района Гагаринский Елену Русакову.

Исполком отказался согласовать кандидатуру Митрохина, поскольку он "неоднократно публично давал праймериз негативную оценку и высказывал в адрес руководства партии необоснованные обвинения".

При этом большинство делегатов конференции настаивали на том, что претендовать на выдвижение в мэры Митрохин может.

После прений исполком предложил компромисс: конференция должна зарегистрировать в отделении 259 вновь вступивших членов партии и провести на следующей неделе общее собрание регионального отделения, участники которого смогли бы выбрать между Митрохиным и Русаковой. Однако большинство делегатов отвергло это предложение. Митрохин на конференции предлагал провести общее собрание, не регистрируя новых членов, однако этот вариант был отвергнут исполкомом.

В результате конференция проголосовала за включение в бюллетень для голосования по определению кандидата в мэры и Митрохина, и Русакову, победителем голосования стал глава московского "Яблока".

В соответствии с уставом партии решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы не было принято, поскольку победивший в голосовании кандидат не был согласован исполкомом бюро.

В связи с этим, московское отделение обратилось к бюро "Яблока" с просьбой согласовать кандидатуру Митрохина.