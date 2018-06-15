"Саратовские авиалинии" отозвали заявку на получение нового сертификата

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - "Саратовские авиалинии", сертификат эксплуатанта которых был ранее аннулирован Росавиацией, отозвали заявку на получение нового сертификата, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь авиакомпании Елена Калашникова.

"1 июня авиакомпания подала заявление (в Росавиацию - ИФ) о намерении получить новый сертификат (...) 13 июня АО "Саратовские авиалинии" отозвало свою заявку и, таким образом, авиакомпании в Саратове больше не будет", - заявила представитель перевозчика.

По ее словам, "коллектив АО "Саратовские авиалинии" возмущен действиями" главы Росавиации Александра Нерадько.

"В своем интервью 9 июня глава Росавиации Нерадько А.В. сообщил, что существовала договоренность о полном и быстром обновлении парка. Данная информация не соответствует действительности. В ходе встречи собственника авиакомпании (предприниматель Аркадий Евстафьев - ИФ) с руководителем Росавиации была достигнута договоренность о том, что авиакомпания выводит из своего парка все Ан-148, которые с марта месяца стоят на приколе на Воронежском авиационном заводе, который не может их отремонтировать, включает в заявку три воздушных суда Embraer", - заявила Калашникова.

По ее словам, в июле авиакомпания должна была получить четвертый Embraer, а до конца года "один Boeing или Embraer, оплата за них уже была произведена". В течение 2019 года компания планировала заменить все Як-42 на Embraer и, таким образом, к концу года полностью обновить парк.

"Глава Росавиации со своей стороны заверил, что заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, а именно, в течение 10-15 дней. Из его слов следует, что, если авиакомпания подала заявление о намерении получить новый сертификат эксплуатанта 1 июня, то максимум 15-16 числа она должна была получить новый сертификат. Более того, Нерадько пообещал всяческую методическую помощь со стороны служб Росавиации в оформлении и прохождении заявки. Эти обещания не были выполнены (...) Вместо этого ведомство господина Нерадько распространяет информацию о том, что авиакомпания не соблюдает договоренности", - добавила пресс-секретарь "Саратовских авиалиний".

В начале июня Нерадько назвал несерьезной попытку "Саратовских авиалиний" создать новую авиакомпанию. Он пояснил, что в заявке перевозчика на получение сертификата "присутствуют те же самые самолеты, которые находились в распоряжении авиакомпании, тот же самый персонал".