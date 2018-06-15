Уволенный с поста советника президента по интернету Клименко вернулся в Telegram

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Освобожденный несколько дней назад от должности советника президента РФ Герман Клименко вернулся в мессенджер Telegram.

"По требованию общественности", - прокомментировал он этот факт в фейсбуке.

Еще будучи президентским советником, Клименко в период блокировки Telegram рекомендовал всем перейти на ICQ от Mail.ru Group.

"Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя", – говорил тогда Клименко. Позднее его аккаунт был зарегистрирован в ICQ.

Клименко высказывал мнение, что после блокировки Telegram доступ к нему потеряют 80–90% пользователей рунета, а осмысленное пользование мессенджера станет минимальным.

В среду, 13 июня Клименко был освобожден от должности советника президента по развитию интернета, которую занимал с 4 января 2016 года.

Клименко сообщал "Интерфаксу", что продолжит работать над развитием цифровой медицины в России и за пределами администрации президента.

С 2015 по 2017 год Клименко занимал должность председателя правления "Института развития интернета" (ИРИ). Он также является владельцем портала LiveInternet и основателем новостного агрегатора Mediametrics.

Дело против Telegram

Столичный Таганский суд 13 апреля удовлетворил заявление Роскомнадзора об ограничении доступа к Telegram на территории России из-за неисполнения мессенджером приказа ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей, "которые могут быть использованы для совершения противоправной деятельности". Суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Основатель Telegram Павел Дуров заявил о технической невозможности исполнения приказа спецслужбы.

Telegram, хотя и с некоторыми перебоями, по-прежнему продолжает работать в России.