Семь человек остались в больнице после ДТП в Астраханской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Ребенок и шесть взрослых находятся в больнице после автоаварии с пассажирской "Газелью" в Астраханской области, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"По уточненным данным, 10 человек получили травмы в результате ДТП, в том числе двое детей. Однако три человека (среди них один ребенок - ИФ) от госпитализации отказались. Таким образом, в больнице находятся семь человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Астраханской области пострадали 12 человек, в том числе двое детей. По предварительным данным, пассажирская "Газель" перевернулась на федеральной трассе Махачкала - Астрахань на границе Лиманского района и Калмыкии.