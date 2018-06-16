КПРФ выдвинула Черемисова кандидатом в губернаторы Подмосковья

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Зампред Мособлдумы Константин Черемисов в субботу на конференции Московского областного отделения КПРФ выдвинут кандидатом на должность губернатора Подмосковья, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отделения.

"Кандидатом на должность губернатора выдвинут Константин Черемисов", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на обсуждении находятся четыре кандидатуры на пост губернатора от КПРФ: директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин; глава городского округа Луховицы Московской области Владимир Барсуков; зампред Мособлдумы Константин Черемисов и председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов.

14 июня Московское областное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло на пост губернатора Подмосковья руководителя фракции партии в Мособлдуме, зампреда регионального парламента Игоря Чистюхина.

С кандидатурой на должность главы региона определилась и "Единая Россия", предложив на этот пост действующего губернатора Андрея Воробьева. В минувший четверг он подал документы в Мособлизбирком.

Выборы губернатора намечены на 9 сентября.