Надеждин стал кандидатом на пост губернатора Подмосковья от "Партии Роста"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Региональное отделение "Партии Роста" в субботу на общем собрании определилось с кандидатом на пост губернатора Московской области, им стал бывший депутат Государственной думы Борис Надеждин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе отделения.

"Борис Надеждин выдвинут кандидатом в губернаторы единогласно", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу с кандидатурой на должность губернатора Подмосковья определилась КПРФ, им стал зампред Мособлдумы Константин Черемисов.

14 июня Московское областное отделение партии "Справедливая Россия" выдвинуло на пост губернатора Подмосковья руководителя фракции "эсеров" в Мособлдуме, зампреда регионального парламента Игоря Чистюхина.

Кандидатом на пост руководителя региона от "Единой России" стал действующий губернатор Андрей Воробьев. В минувший четверг он подал документы в Мособлизбирком.

Выборы губернатора намечены на 9 сентября.