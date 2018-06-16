Селевой поток перекрыл дорогу на курорты Домбай и Теберда в КЧР

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральную автодорогу "Черкесск - Домбай" ведущую к курортам Домбай Верхняя и Теберда в Карачаево-Черкесии, перекрыл сошедший селевой поток.

"В 17:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по КЧР поступила информация о том, что в результате сильного ливневого дождя сошел сель между аулами Верхняя Теберда и Нижняя Теберда. Перекрыто 100 м дорожного полотна трасы "Черкесск - Домбай". В результате схода селя отрезанными остались поселок Домбай, город Теберда и аул Верхняя Теберда", - сообщает региональное управление МЧС.

По предварительной информации погибших и пострадавших нет.