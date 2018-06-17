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Разгонный блок "Фрегат" после запуска "Глонасса-М" переведен на орбиту захоронения

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Разгонный блок "Фрегат" увели на орбиту "захоронения" после запуска спутника "Глонасс-М", сообщили журналистам в воскресенье в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М" с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Фрегат" увели при помощи двух включений двигательной установки с целью придания разгонному блоку импульсов, необходимых для увода его на орбиту высотой более19200 километров.

Ракета "Союз-2.1б" со спутником стартовала с Плесецка в 00.46 мск. В 00.56 от ее третьей ступени отделилась головная часть в составе разгонного блока "Фрегат" и спутника, после чего разгонный блок довывел "Глонасс-М" на расчетную орбиту.

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Теги: Глонасс-М, Союз-2.1б
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