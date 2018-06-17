Альпинисту стало плохо на горе Казбек и за ним отправили спасателей

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Семь спасателей северокавказского поисково-спасательного отряда выдвинулись на гору Казбек для оказания помощи альпинистской группе из Рязани, один из членов которой потерял сознание, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике Северная Осетия.

"Сегодня утром поступило сообщение, что одному из альпинистов стало плохо, и он находится без сознания - предварительно, отек легкого. Группа находится на высоте 3500 метров. Сегодня спасатели планируют подняться на высоту 2900 метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предполагается, что спасатели смогут добраться до группы альпинистов в понедельник.

В пресс-службе уточнили, что из-за погодных условий на данный момент авиацию привлечь спасательной операции не представляется возможным.